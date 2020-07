Vatikan s priročnikom ravnanja v primeru pedofilije

Cerkev se mora tudi izogibati vsakemu »neprimernemu in nezakonitemu« širjenju informacij v javnosti, zlasti v fazi predhodne preiskave. FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters

Pedofilski in drugi spolni škandali katoliško cerkev pretresajo že več desetletij. Zanje se je doslej že večkrat opravičila, a žrtve terjajo konkretne ukrepe. Papež Frančišek je lani sprejel nova pravila, po katerih morajo vsa duhovščina in redovniki obvezno prijaviti spolne zlorabe v Cerkvi ali njihovo prikrivanje. Pri tem so izjema zlorabe, za katere izvejo pri spovedi.

Vatikanska kongregacija za nauk vere je danes objavila priročnik za škofe in druge, ki preverjajo očitke spolnih zlorab mladoletnih s strani duhovnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Priročnik na nekaj več kot 30 straneh in v devetih poglavjih odgovarja na glavna vprašanja glede nekaterih točk postopka v obravnavanju primerov spolne zlorabe nad mladoletnimi, ki so jih zagrešili duhovniki. Med tovrstnimi vprašanji so na primer kaj predstavlja kaznivo dejanje, kako poteka predhodna preiskava in kakšni so možni kazenski postopki.Ne gre torej za novo zakonodajo na tem področju, temveč za pomoč pri razlagi obstoječih pravil oz. kanonskega prava v primeru pedofilije, pojasnjuje Vatican News na svoji spletni strani. To je prva različica priročnika, ki jo bo mogoče kasneje posodobiti.Priročnik zahteva od cerkvenih oblasti, da si prizadevajo, da bodo domnevno žrtev in njeno družino obravnavali dostojanstveno in spoštljivo. Obtoženemu mora biti zagotovljeno uveljavljanje pravice do obrambe. Ordinarij mora skrbno in natančno preveriti kakršen koli podatek o domnevnem primeru zlorabe. Cerkev se mora tudi izogibati vsakemu »neprimernemu in nezakonitemu« širjenju informacij v javnosti, zlasti v fazi predhodne preiskave. Priročnik tudi izpostavlja pomembnost sodelovanja med Cerkvijo in državo v primeru očitkov o spolnih zlorabah.»Novost je, da so postopki prvič opisani na pregleden način in sistematično, od prvega obvestila o domnevnem zločinu do končne odločitve,« je za Vatican News dejal nadškof, namestnik vodje kongregacije za nauk vere.Ob tem je priznal, da se spolne zlorabe mladoletnih s strani duhovnikov še vedno dogajajo na vseh celinah. »Še vedno dobivamo poročila o starih primerih, nekateri zločini pa naj bi se zgodili nedavno,« je dejal.K oblikovanju tovrstnega priročnika je pozval