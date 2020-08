FOTO:Včasih že naveličan komercialne lepote

Včasih že naveličan komercialne lepote

Mladi fotograf Rok Tržan je pred tremi leti odšel v Berlin, kjer se ukvarja predvsem z modno fotografijo, ki pa jo želi več združevati s portretno.

»Dobra fotografija je zame tista, ki izraža avtorja in njegov okus in katere avtor meni, da je dobra, in je z njo zadovoljen,« meni mladi fotograf. FOTO: Martina Acazi