Včeraj arhitekt, danes rektor, jutri predsednik?

Vladan Đokić je 62-letni rektor Univerze v Beogradu, na tem položaju je pet let. Minili sta dve tretjini njegovega drugega triletnega mandata in številni v Srbiji se sprašujejo, ali bo postal predsednik države. Po končanem študiju na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Beogradu je magistriral na Fakulteti za arhitekturo Univerze Južne Kalifornije v Los Angelesu, doktoriral je na matični fakulteti v Beogradu. Je redni profesor, urbanizem in projektiranje predava na matični Fakulteti za arhitekturo, kjer je bil tudi dekan. Od začetka odločno in dosledno podpira študentske množične proteste, ki zahtevajo obračun s korupcijo in vzpostavitev delujočih državnih institucij, obraz upanja politične opozicije je postal pred mesecem in pol, ko je po vdoru policije v rektorat nagovoril zbrano množico protestnikov.