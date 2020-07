Včeraj rekordno število okužb po svetu, več kot 237.000

8.05 Včeraj po svetu več kot 237.000 okužb s koronavirusom

7.53 AMZS preverja vpliv epidemije na dopustniške načrte Slovencev

6.00 Po včerajšnjih podatkih že tretji dan zapored 19 novih okužb

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da so v petek po svetu potrdili rekordnih 237.743 primerov okužbe z novim koronavirusom v enem dnevu. Največji porast okužb so potrdili v ZDA, Braziliji, Indiji in Južni Afriki, navaja WHO v dnevnem poročilu.Prejšnji dnevni rekord je bil 12. julija, ko je WHO sporočil, da so na svetu potrdili 230.370 okužb. V juliju je covid-19 praviloma dnevno zahteval manj kot 5000 življenj, poroča agencija Reuters na svoji spletni strani.Po podatkih Reutersa se je število okužb od začetka pandemije v petek približalo 14 milijonom. To je nov mejnik v širjenju bolezni, ki je v sedmih mesecih zahtevala več kot 590.000 življenj.Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), ki je pred časom na podlagi izvedene ankete ocenila, da bi epidemija covida-19 lahko tudi bolj korenito spremenila mobilnostne navade Slovencev, preverja, ali in v kolikšni meri je oziroma bo zdravstvena kriza krojila poletne dopustniške načrte. Spletno anketo je mogoče izpolniti do 15. avgusta.Odgovore na vprašanje, ali oziroma kako bodo letošnje poletne počitnice in dopustniške načrte krojili epidemija ter s preprečevanjem okužb povezani ukrepi in omejitve, AMZS išče z raziskavo Počitniška mobilnost – vaše izkušnje. Spletno anketo je mogoče izpolniti na strani www.amzs.si.»V AMZS ocenjujemo, da je negotovost, povezana z zdravstvenimi razmerami, zaznamovala marsikatero odločitev glede lokacije letošnjega dopusta oziroma jo morda še bo,« je v sporočilu za javnost zapisal vodja področja varna mobilnost pri AMZSPo včeraj objavljenih podatkih so tudi v četrtek v Sloveniji – tako kot dva dneva pred tem – potrdili 19 primerov okužbe z novim koronavirusom, testirali pa so 1012 vzorcev. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 19 bolnikov, eden intenzivno zdravljenje. V četrtek so enega bolnika odpustili v domačo nego, umrl ni nihče. Skupaj je v bilo Sloveniji doslej potrjenih 1916 okužb z novim koronavirusom, število umrlih bolnikov s covidom-19 ostaja pri 111.