FOTO:Včerajšnji potres poškodoval dragocenosti v zagrebškem Arheološkem muzeju

FOTO: Arheološki muzej Zagreb/Twitter

Razbite starogrške vaze in starorimsko steklo, prevrnjeni antični marmornati kipi in staroegipčanske mumije, počena vitrina z značilno zgodnjesrednjeveško starohrvaško ornamentiko v kamnu, razpoke v zidovih, odpadel omet v notranjih prostorih in poškodbe na zunanji fasadi.Vse to so v osrednjem Arheološkem muzeju v Zagrebu povzročili včerajšnji jutranji potres z magnitudo 5,3 in kasnejši potresni sunki, najmočnejši v Zagrebu po letu 1880 . Škoda je tudi na objektu muzeja.Fotografije iz muzeja z antičnimi dragocenostmi, v odkrivanje katerih je bilo vloženo ogromno energije in znanja generacij arheologov, so tragično zgovorne in po svoje pričajo o moči narave. V muzeju bo gotovo sledilo zahtevno obdobje restavriranja samega objekta in reševanja dragocenih eksponatov.Včerajšnjemu potresnemu razdejanju še ni sledila natančnejša predstavitev ogroženosti zagrebške kulturne dediščine. Poškodovana sta eden izmed obeh zvonikov katedrale in sedež nadškofije, to pa gotovo velja tudi za številne mestne historične fasade.Sodeč po objavljenih fotografijah utegne biti ena osrednjih žrtev potresov ravno Arheološki muzej, ki se nahaja v historični palači Vranyczany-Hafner na Zrinjevcu oziroma Trgu Nikole Šubića Zrinskega na poti z osrednje železniške postaje proti Jelačićevemu trgu. Muzej je bogat, njegov fond obsega okoli 450.000 eksponatov.