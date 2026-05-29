Vdor ruskega drona, najnovejši na dolgem seznamu incidentov

Veliko ogorčenja je izzval prvi neposredni »napad« ruskega brezpilotnega letalnika na eno od članic Evropske unije in Nata. V romunskem mestu Galați blizu tromeje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino je na enega od stanovanjskih blokov strmoglavil brezpilotnik, ki so ga pozneje prepoznali kot ruskega. Generalni sekretar Nata Mark Rutte je izjavil, da je zavezništvo »pripravljeno braniti vsak centimeter ozemlja zaveznic«, govornica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je vse obtožbe razglasila za nedokazane in neutemeljene.