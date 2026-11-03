V nekaj urah več bombnih groženj: kaj se dogaja na evropskih letališčih?

Več evropskih letališč je v zadnjih urah prejelo obvestila o domnevnih bombah na potniških letalih. Pristojne službe so pregledale letala na Poljskem, v Španiji in Italiji, o grožnji pa so poročali tudi iz Bolgarije. V nobenem od pregledanih letal niso našli eksplozivnih sredstev, poroča BBC.

Na Poljskem je letalo družbe Lot, ki je letelo iz londonskega Heathrowa proti Varšavi, zaradi grožnje z bombo preusmerilo pot in pristalo na letališču Modlin. Na krovu je bilo 181 ljudi. Po podatkih spletne strani FlightRadar je letalo tik pred Varšavo spremenilo smer in pristalo v Modlinu okoli 10. ure po srednjeevropskem času.

Pristojne službe so letalo pregledale, letališče pa je pozneje znova odprlo. Oblasti so kljub temu začasno omejile dostop do več območij. Potniki in člani posadke so med varnostnimi postopki počakali v prihodnih prostorih.

Letalski varnostni strokovnjak Paul Mason je za BBC 5 Live povedal, da grožnje z bombami na potniških letalih niso pogoste, zato je sedanja serija incidentov neobičajna. Ocenjuje, da so bile grožnje podane na verodostojen način in so zajele več letalskih družb, kar po njegovem mnenju kaže na premišljeno dejanje, ne pa na več nepovezanih zlonamernih prijav. Mason pojasnjuje, da morajo letalske posadke in pristojne službe na tleh opraviti vrsto postopkov, s katerimi preverijo verodostojnost grožnje. Glavna naloga posadke je ves čas zagotavljati varnost letala in ohranjati mirno ozračje na krovu. Če pristojne službe ocenijo, da je grožnja dovolj resna, lahko letalo preusmerijo na drugo letališče. V nekaterih primerih posadki niti ne razkrijejo vseh podrobnosti o varnostnih postopkih, ki jih izvajajo na tleh.

Grožnjo z bombo so prijavili tudi na letalu, ki je iz Københavna letelo proti Varšavi. Letalo je na letališču Chopin pristalo brez preusmeritve, po pristanku pa so ga pregledale varnostne službe.

V Murcii evakuirali 121 ljudi

Varnostni alarm se je sprožil tudi na letu družbe Ryanair iz Manchestra v Murcio na jugu Španije. Letalo je zaradi grožnje z bombo zasilno pristalo, na krovu pa je bilo 121 ljudi, vključno s člani posadke.

Multiple flights across Europe have been diverted and/or searched upon landing due to reported bomb threats today, including flights by LOT, SAS, and Ryanair. All flights thus far have been cleared. https://t.co/UnPkVy5AxN — Flightradar24 (@flightradar24) November 3, 2026

Potniki med letom niso vedeli za grožnjo. Ena od potnic je za BBC povedala, da se je letalo po pristanku nenadoma ustavilo, nato pa so potniki približno pol ure čakali na vzletno-pristajalni stezi. Na kraj so prišli gasilci, policisti in strokovnjaki za odstranjevanje eksplozivnih sredstev.

Policija je potnike pospremila z letala do letališke stavbe, osebne stvari pa so morali pustiti na krovu. Francisco Lucas, predstavnik španske vlade v regiji Murcia, je pozneje sporočil, da je civilna garda pregledala letalo in izključila možnost, da bi bilo na njem eksplozivno sredstvo. Letališče je nato znova vzpostavilo običajni promet.

V Rimu pregledali dve letali Ryanaira

Varnostne službe so ukrepale tudi na rimskem letališču Fiumicino. Po navedbah tamkajšnjih virov so zaradi anonimnih obvestil o morebitnih bombah pregledale dve letali družbe Ryanair, eno iz Lizbone in drugo iz Dublina.

Strokovnjaki so pregledali letali, prtljago in potnike, vendar niso našli ničesar sumljivega. Letalo iz Dublina je med pristajanjem spremljalo tudi italijansko vojaško letalstvo.

Niz groženj se je začel že dan prej, ko je moralo letalo družbe Wizz Air na poti iz londonskega Lutona v Sofijo zaradi grožnje z bombo zasilno pristati v Budimpešti. Letalo je letelo tudi čez Slovenijo. FOTO: Flightradar24

O grožnjah so poročali tudi iz bolgarske prestolnice Sofije. Bolgarski prometni minister Georgi Peev je za državno tiskovno agencijo BTA povedal, da so grožnje z bombo prejeli na dveh letih proti Sofiji, enem iz italijanskega Bergama in drugem iz Dublina. Letali so pristali po načrtu, pristojne službe pa pri pregledih niso našle eksplozivnih sredstev.

Dan prej zasilno pristalo letalo v Budimpešti

Niz groženj se je začel že dan prej, ko je moralo letalo družbe Wizz Air na poti iz londonskega Lutona v Sofijo zaradi grožnje z bombo zasilno pristati v Budimpešti. Madžarsko vojaško letalo ga je spremljalo do letališča Liszt Ferenc.

Madžarske oblasti so po pristanku pregledale letalo in potnike. Wizz Air je pozneje sporočil, da niso našli ničesar nevarnega. Madžarski obrambni minister Romulusz Ruszin-Szendi je potrdil, da je država zagotovila vojaško spremstvo.