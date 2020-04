Več izhodnih strategij za eno državo

Vse več kritik

Nicola Sturgeon je danes predstavila škotsko izhodno strategijo. Foto: Afp

Škotska je prva v Združenem kraljestvu začrtala strategijo opuščanja omejitev gibanja in drugih ukrepov, sprejetih za boj proti širjenju novega koronavirusa. Prebivalci drugih delov Otoka bodo morali na ta korak še počakati.Britanska vlada namreč še ni sprejela odločitve o tem, kako hitro in s kakšnimi metodami bo rahljala ukrepe proti covidu-19, četudi je Združeno kraljestvo po mnenju stroke doseglo vrhunec epidemije in se zdaj tako kot večina drugih evropskih držav počasi pomika navzdol po krivulji okužb in njegovi ministri bodo med naslednjo revizijo ukrepov, predvideno za 7. maj, odločali o tem, kako državo in z njo vred britansko gospodarstvo postopno vrniti v normalne tirnice. Odločitev bo po mnenju analitikov ena od najpomembnejših, ki jih bo vlada sprejela v tem mandatu, saj bo od tega odvisna ne samo hitrost okrevanja, ampak tudi, ali se bo država izognila novemu večjemu izbruhu virusa in s tem novim škodljivim zaustavitvam gospodarske aktivnosti.Združeno kraljestvo je po številu smrti na milijon prebivalcev za zdaj peta najbolj prizadeta država. Vlada si prizadeva, da bi tako ostalo, četudi na njen odziv na krizo leti čedalje več kritik. To, da je škotska prva ministricadanes prva predstavila izhodno strategijo za rahljanje ukrepov in s tem prehitela britansko vlado, je za uradni London še najmanjša težava.Največ preglavic Johnsonu in njegovim ministrom povzroča doseganje ciljev pri številu opravljenih testov na milijon prebivalcev (8248, kar je skoraj trikrat manj od Slovenije). V zadnjih dneh se je znašla pod drobnogledom tudi odločitev vlade, da z EU ne bo sodelovala pri skupnem naročanju medicinske opreme. Razlogi za to so bili, kot kaže, politični.