Več kot 100 zdravnikov opozorilo na neustrezno zdravstveno oskrbo Assangea

Skrbi ga, da bi sina obsodili na smrtno kazen

Že več kot 100 zdranikov je Veliko Britanijo obtožilo, da ustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangeu , ki je zaprt v londonskem zaporu, ne zagotavlja ustrezne zdravstvene oskrbe. Nevladna organizacija Novinarji brez meja pa je sprožila peticijo proti njegovi izročitvi ZDA, ki jo bo britansko sodišče obravnavalo prihodnji teden.»Če bi Assange umrl v britanskem zaporu, kot je posvaril odposlanec ZN za mučenje, bi to pomenilo, da je bil mučen do smrti,« je v pismu, objavljenem v znanstveni reviji The Lancet, zapisala skupina Zdravniki za Assangea.V skupini je več kot 100 zdravnikov iz 18 držav. »Zdravniška stroka tega ne more nemo spremljati ter biti na napačni strani mučenja in napačni strani zgodovine,« so poudarili. Britanske pristojne službe so pozvali, naj končajo »psihološko mučenje in zdravniško zanemarjanje Assangea, preden bo prepozno«.Organizacija Novinarji brez meja, ki je v ponedeljek objavila peticijo proti izročitvi Assangea ZDA, je obtožila administracijo ameriškega predsednika, da »se maščuje za Assangeovo sodelovanje pri medijskih odkritjih o ameriškem ravnanju v vojnah«. »Objava teh dokumentov je bila v javnem interesu, in ne dejanje vohunjenja,« so še zapisali v peticiji, ki jo je doslej podpisalo več kot 21.000 ljudi., oče ustanovitelja Wikileaksa, je izrazil zaskrbljenost, da bi njegovega sina obsodili na smrtno kazen, če ga bo London izročil ZDA. Kot je povedal za BBC ga skrbi tudi za sinovo zdravje. Ameriška obtožnica oseminštiridesetletnega Juliana Assangea med drugim bremeni zarote z ameriško žvižgačkoin vohunjenja. Glavna obravnava v zvezi z njegovo morebitno izročitvijo ZDA naj bi se na Otoku predvidoma začela prihodnji teden.