Več kot 200 migrantov osvobojenih iz skrivnega zapora v Libiji

Libijske varnostne sile so osvobodile več kot 200 migrantov iz »skrivnega zapora« v mestu Kufra na jugovzhodu države. Skoraj tri metre globok podzemni zapor naj bi vodil Libijec vpleten v trgovino z ljudmi, poroča Reuters.

Nekateri osvobojeni migranti so bili v podzemnih celicah zaprti tudi po dve leti, je za Reuters povedal anonimni vir. Drugi vir pa dejal, da je to »eden najhujših zločinov proti človeštvu, ki so jih odkrili v tej regiji.« Iz nečloveških podzemnih celic so osvobodili migrante iz podsaharske Afrike, večinoma iz Somalije in Eritreje. Med njimi so bile tudi ženske in otroci.

Februarja 2025 so v množičnih grobiščih v Kufri našli 39 trupel migrantov.

Libija je po padcu Moamerja Gadafija leta 2011 postala ključna tranzitna točka za ljudi, ki po nevarnih puščavskih poteh bežijo pred vojno in revščino. Libijsko gospodarstvo, ki temelji na nafti, privablja tudi obubožane migrante, ki v Libiji iščejo delo.

Prejšni teden so na vzhodu Libije našli 21 trupel migarantov v množičnih grobiščih. Libijski generalni tožilec je v petek sporočil, da se obtožencu zaradi umorov obeta sojenje.