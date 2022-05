Več kot 260 ukrajinskih vojakov evakuiranih iz Azovstala

07.50 Putin nima težav s priključitvijo Finske in Švedske Natu

Vladimir Putin je dejal, da Rusija s Finsko in Švedsko »nima težav« in da tako v smislu pristopa k Natu ni neposredne grožnje zaradi širitve Nata, ki bi vključevala ti dve državi, je včeraj dejal ruski predsednik. Zdi se, tako Guardian, da so komentarji zaznamovali velik premik v retoriki po letih, ko so širitev Nata označevali kot neposredno grožnjo ruski varnosti. Vendar je dejal, da bo širitev vojaške infrastrukture na njihovem ozemlju zahtevala odziv Moskve.

06.55 Ukrajinski vojaki evakuirani iz jeklarne Mariupol

Več kot 260 ukrajinskih vojakov, med njimi je veliko ranjenih, je bilo evakuiranih iz poražene jeklarne Azovstal v pristaniškem mestu Mariupolj. Vojaki so tako po 82 dneh bombardiranja Rusiji prepustili nadzor nad mestom, poroča Guardian. Namestnica ukrajinske obrambne ministrice Hanna Maliar je v ponedeljek pozno povedala, da je bilo 53 težje ranjenih vojakov evakuiranih v bolnišnico v mestu Novoazovsk, ki je pod ruskim nadzorom, in da je bilo več kot 200 drugih prepeljanih po koridorju v Olenivka. Izveden bo »postopek zamenjave«, da bodo evakuirane osebe pripeljali domov, je dejala. Ni bilo jasno, koliko vojakov je ostalo v jeklarni, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da upa, da bodo rešili življenja njihovih fantov. »Želim poudariti: Ukrajina potrebuje žive ukrajinske junake. To je naše načelo,« je dejal v video izjavi. Po poročanju BBC je v ponedeljek zvečer Mariupolj zapustilo več kot deset avtobusov, posnetke domnevne evakuacije ukrajinskih borcev pa so predvajale tudi ruske televizije. Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra je povedala, da bodo vojake zamenjali za ujete ruske vojake.

Evakuacija bo verjetno pomenila konec najdaljše in najbolj krvave bitke ukrajinske vojne in pomemben poraz Ukrajine. Mariupolj je zdaj v ruševinah po ruskem obleganju; Ukrajina trdi, da je bilo v tem mestu ubitih več deset tisoč ljudi. Za Ukrajince je tovarna Azovstal postala simbol upora, na stotine vojakov pa se tam še naprej bori tudi po tem, ko je preostanek mesta padel pod ruske sile. Kot navaja Guardian, naj bi bilo v jeklarni še okoli 600 vojakov. Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je sporočil, da so vojaki, ki branijo jeklarno, izpolnili svojo bojno nalogo. »Vrhovno vojaško poveljstvo je poveljnikom enot, nameščenih na Azovstalu, naročilo, naj rešijo življenja osebja,« je generalštab objavil v izjavi na svojem Facebook računu. »Prizadevanja za reševanje branilcev, ki ostajajo na ozemlju Azovstala, se nadaljujejo.«

Pripadniki proruskih sil pred napovedano evakucijo vojakov iz jeklarne. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

00.30 Obrambni ministri EU o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini

Obrambni ministri držav članic Evropske unije, med njimi slovenski minister Matej Tonin, bodo danes v Bruslju razpravljali o ruski invaziji na Ukrajino in nadaljnji vojaški pomoči tej državi. Govorili bodo še o izvajanju strateškega kompasa unije in razmerah v Maliju. Ministri se bodo v razpravi o ruski agresiji na Ukrajino osredotočili na razmere na terenu ter nadaljnjo vojaško pomoč Ukrajini. Pri tem se jim bosta pridružila tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov, ki bo sodeloval na daljavo.

EU je konec februarja odobrila prvi sveženj vojaške pomoči Ukrajini v višini 500 milijonov evrov, ki sta mu v naslednjih mesecih sledila še dva, s čimer se je vrednost evropske vojaške pomoči povečala na 1,5 milijarde evrov. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je pretekli teden napovedal še dodatnih 500 milijonov evrov za dobavo orožja in druge vojaške opreme ukrajinski vojski. Med temami današnjega zasedanja bo še izvajanje strateškega kompasa unije. Gre za vizijo obrambnega razvoja EU v prihodnjem desetletju, ki so jo voditelji držav članic potrdili na vrhu konec marca. Obrambni ministri se bodo danes osredotočili na prihodnje delovanje misij in operacij unije okviru njene skupne varnostne in obrambne politike.