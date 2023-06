Več kot 280 mrtvih v železniški nesreči v Indiji

V Indiji po hudi železniški nesreči na vzhodu države, v kateri je po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo najmanj 288 ljudi, nadaljujejo reševanje ujetih v razbitinah vlakov, poročajo tuje tiskovne agencije. Vzrok za nesrečo še ni znan.

Trčenje treh vlakov blizu mesta Balasore v zvezni državi Odisha, po katerem je iztirilo več vagonov, velja za najbolj smrtonosno železniško nesrečo v Indiji v več kot 20 letih. Oblasti pričakujejo, da bo število žrtev še naraslo, saj so številni potniki še ujeti v razbitinah vagonov.

Ljudje, ki so se poškodovali v nesreči, čakajo v bolnici. FOTO: Stringer Reuters

Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal generalni direktor gasilske službe v Odishi Sudhanshu Sarangi, je po dosedanjih podatkih umrlo 288 ljudi. »Reševanje še vedno poteka,« je poudaril.

Glavni sekretar zvezne države Odisha Pradeep Jena je potrdil, da so po nesreči v bolnišnicah sprejeli okoli 850 poškodovanih. »Naša prednostna naloga je zdaj reševanje potnikov in zagotavljanje pomoči ranjenim,« je dejal.

Reševalci in vojaki se zbirajo okoli poškodovanih vagonov. FOTO: Dibyangshu Sarkar/AFP

Izvršni direktor indijskih železnic Amitabh Sharma je pojasnil, da so bili v nesreči udeleženi trije vlaki - dva potniška med vožnjo in tovorni, ki je bil parkiran, poroča AFP. Povedal je tudi, da se je iztirilo okoli deset do 12 vagonov potniškega vlaka. Nekaj razbitin je padlo na drugo progo, vanje pa je trčil drugi potniški vlak, pri čemer so se iztirili trije vagoni. Medij Press Trust of India poroča, da je nekaj potniških vagonov, ki so iztirili, trčilo v vagone tovornega vlaka.

Na prizorišče trčenja je prispelo skoraj 500 policistov in več kot 200 reševalnih vozil, je po poročanju britanskega BBC povedal najvišji uradnik v državi Odisha Pradeep Jena.

Eden od preživelih je novinarjem lokalne televizije povedal, da je ob nesreči spal in se zbudil, ko se je znašel ujet pod okoli desetimi sopotniki, nato pa je splezal iz vagona, pri čemer je utrpel poškodbe vratu in roke.

V Indiji so železniške nesreče sicer razmeroma pogoste. Najhujša se je zgodila leta 1981, ko je vlak med vožnjo čez most v Biharju iztiril in padel v reko, pri čemer je umrlo od 800 do 1000 ljudi. Varnost na tamkajšnjih železnicah se je sicer v zadnjih letih zaradi obsežnih novih naložb in tehnoloških izboljšav znatno izboljšala.