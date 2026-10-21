V napadih vladnih sil z droni na stotine mrtvih, humanitarna kriza se le slabša

V napadih z brezpilotnimi letalniki v Sudanu in na spornem območju Abjei ob meji z Južnim Sudanom je bilo po navedbah lokalnih virov ubitih več kot 300 ljudi, med njimi so se nekateri odpravljali na pogreb. Za napade obtožujejo sudansko vojsko. Spopadi s paravojaškimi Silami za hitro podporo (RSF) se zaostrujejo, humanitarne razmere v državi pa se še naprej slabšajo, poroča BBC.

V nedeljo zvečer so vladne sile v zvezni državi Zahodni Kordofan izvedle napad, v katerem je umrlo 150 ljudi, je poročala organizacija Sudan War Observatory, ki spremlja konflikt že od leta 2023. Napaden je bil menda tovornjak s približno 200 žalujočimi na poti na pogreb v mesto Al-Dabab. V bližnjem mestu Muglad pa so istega večera napadli tržnico, o morebitnih žrtvah za zdaj ne poročajo.

V ponedeljek je bil tarča napada z brezpilotnim letalnikom tudi Abjei, z nafto bogata regija, kjer je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih 153 ljudi. Napad je izvedla sudanska vojska, saj tržnica na spornem območju služi kot oskrbovalna točka sil RSF z gorivom. Sudanska vojska se na te obtožbe ni neposredno odzvala, je pa sporočila, da ne napada civilistov.

Vojna v Sudanu je povzročila množično razseljevanje prebivalstva, vse hujšo lakoto. Omejeno je tudi opravljanje nujnih storitev. FOTO: Handout/Reuters

Spor med Sudanom in Južnim Sudanom glede administrativne enote Abjei, ki si ga obe državi lastita in ga skupaj upravljata, ostaja nerazrešen od leta 2011, ko se je Južni Sudan osamosvojil.

Tiskovni predstavnik Združenih narodov Stéphane Dujarric medtem opozarja na vse pogostejše smrtonosne napade, v katerih umirajo tudi civilisti in otroci, hkrati pa so motene nujne storitve. Po njegovih navedbah se približno 20 milijonov ljudi v Sudanu sooča z akutno lakoto, v delih Darfurja in širšega Kordofana pa se nevarnost lakote povečuje. Vojna je po ocenah ZN zahtevala že več sto tisoč življenj, 14 milijonov ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.