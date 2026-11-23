Napoveduje se nova izmenjava vojnih ujetnikov, o kateri so se pred dvema tednoma dogovorili na tristranskih pogajanjih v Abu Dabiju. V vojni, ki bo kmalu dočakala svojo peto obletnico, so bili sporazumi o izpustitvi zajetih sovražnikovih vojakov eni redkih dokazov, da se Ukrajina in Rusija lahko vsaj o čem dogovorita.

Več kot 75 izmenjav vojnih ujetnikov in priprtih civilistov se je zgodilo od začetka vojne, ki danes traja že 1734. dan. Doslej največja je bila konec maja 2025 takoj po obnovljenih pogajanjih med sovražnikoma v Istanbulu, ko sta si izmenjala po 1000 zapornikov: 880 vojakov in 120 civilistov.