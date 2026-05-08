Več kot polovica prebivalcev Libanona potrebuje humanitarno pomoč

Čeprav od 17. aprila med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah uradno velja prekinitev ognja, izraelska vojska nenehno bombardira cilje v južnem Libanonu, od koder znova nasilno preganja prebivalce, ki so se komaj vrnili domov. Izrael je v zadnjih dneh večkrat bombardiral tudi Bejrut, Hezbolah pa intenzivno vrača ogenj. Tako v južnem Libanonu kot z napadi z brezpilotniki na severu Izraela. V Libanonu vlada strahovita humanitarna kriza.

Od 2. marca, ko je Izrael začel še en val napadov na Libanon, je bilo predvsem v južnem delu države in Bejrutu ubitih okoli 2900 ljudi – od jeseni 2024 več kot 5000. Izraelska vojska je z bombardiranjem in nasilnim pregoni pregnala od doma približno 1,3 milijona ljudi – skoraj četrtino prebivalstva države, v kateri proporcionalno živi največ beguncev na svetu (večinoma Sircev in Palestincev).

Humanitarne razmere v Libanonu so grozljive. Na stotisoče ljudi životari na ulicah. Humanitarna pomoč je omejena – toda kar 60 odstotkov prebivalcev Libanona trenutno po podatkih Združenih narodov potrebuje humanitarno pomoč. Ob tem so proračuni mednarodnih humanitarnih organizacij, ki se spoprijemajo z veliko eksistencialno in politično krizo, šokantno prazni. Za nujno pomoč Libanonu je bila, denimo, zbrana le tretjina predvidenih sredstev. »V Libanonu trenutno več kot tri milijone ljudi nujno potrebuje humanitarno pomoč. Preživetje več kot polovice prebivalstva je odvisno od tega,« je včeraj po srečanju z libanonskim predsednikom Džozefom Aunom v Bejrutu dejala Hadja Lahbib, evropska komisarka za področje pripravljenosti in kriznega upravljanja ter enakost.