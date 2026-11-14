Več kot sto tisoč nezadovoljnih Francozov spet na ulicah

Po vsej Franciji so se danes znova zbrali protestniki, ki so že peto soboto zapored izražali nezadovoljstvo zaradi življenjskih stroškov in nasprotovanje zakonskemu predlogu o policijskih pooblastilih. Po navedbah notranjega ministrstva se je zbralo nekaj več kot 100.000 ljudi, od tega 24.000 v Parizu.

Francijo že več kot mesec dni zaznamujejo blokade srednjih šol in demonstracije, na katerih protestniki zahtevajo višje plače. Večina shodov je potekala mirno s posameznimi nasilnimi incidenti in obtožbami o policijskem nasilju, Med udeleženci v Parizu so bili danes člani gibanja rumenih jopičev, študenti, sindikalisti in aktivisti za človekove pravice. Del protestnikov je izražal nasprotovanje predlogu zakona, ki bi policistom pri uporabi strelnega orožja zagotovil domnevo, da so ravnali v okviru upravičene samoobrambe.

Nasprotniki zakona menijo, da bi policistom podelil nekakšno dovoljenje za ubijanje in še otežil ugotavljanje odgovornosti za domnevno policijsko nasilje. Podporniki predloga, med njimi skrajno desna stranka predsedniške kandidatke Marine Le Pen, nasprotno menijo, da je sprememba potrebna, da policisti ob uporabi sile ne bi bili samodejno osumljeni nesorazmernega ravnanja.

Nasprotniki zakona menijo, da bi policistom podelil dovoljenje za ubijanje in še otežil ugotavljanje odgovornosti za domnevno policijsko nasilje. FOTO: Benoit Tessier/ Reuters

Po podatkih francoskih oblasti se je na protestih po državi prejšnjo soboto zbralo približno 146.000 ljudi, kar je precej manj kot ob prejšnjih koncih tedna. Danes se jih je zbralo še manj - po oceni notranjega ministrstva 106.000. Organizatorji medtem udeležbo ocenjujejo na 200.000 ljudi, od katerih naj bi se jih 100.00 zbralo v Parizu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Največji protesti v zadnjih tednih so potekali med sindikalno stavko prejšnji četrtek, ko se je po uradnih podatkih na ulice odpravilo več kot pol milijona ljudi. Sindikati so za torek napovedali nov dan stavk. Vladno obljubo o 0,6-odstotnem zvišanju minimalne plače so zavrnili kot nezadostno, še navaja AFP.