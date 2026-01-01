Več mrtvih po eksploziji v švicarskem smučarskem središču

Po eksploziji v baru v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana je več ljudi umrlo, drugi pa so poškodovani, poroča BBC. Eksplozija se je zgodila ob 1.30 v baru Constellation, je policija navedla v izjavi za britanski medij. V času nesreče je bilo v baru več kot 100 ljudi.

»Prišlo je do eksplozije neznanega izvora,« je za AFP povedal Gaetan Lathion, policijski predstavnik v kantonu Wallis v jugozahodni Švici. V baru je sicer potekalo novoletno praznovanje. Nekateri švicarski mediji sicer poročajo, da je eksplodirala pirotehnika na odru med koncertom.

Crans-Montana je luksuzno smučarsko letovišče v osrčju švicarskih Alp, približno dve uri vožnje od švicarskega glavnega mesta Berna.