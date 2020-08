Več mrtvih pri iztirjenju potniškega vlaka

Ugotavljanje vzroka nesreče še poteka. FOTO: Michal Wachucik/AFP

V Aberdeenshireju blizu kraja Stonehaven na severovzhodu Škotske je iztiril potniški vlak pri čemer so umrli trije ljudje, med njimi strojevodja. Šest poškodovanih oseb se trenutno zdravi v bolnišnici. Najverjetneje je vlak zadel zemeljski plaz, ki je po obilnem deževju zasul progo, vendar pa so to zaenkrat zgolj ugibanja. Vzrok nesreče še preiskujejo, poroča BBC.Na nesrečo se je odzvala škotska premierka Nicola Sturgeon , ki je na družbenem omrežju zapisala, da gre za izjemno resno nesrečo, da spremlja dogajanje in misli na vse vpletene.