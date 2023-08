Več mrtvih v napadih na skrajnem zahodu Ukrajine

V nočnih napadih na ukrajinsko mesto Luck, nedaleč od meje s Poljsko, so umrle tri osebe, še trije so bili ranjeni, je sporočil župan Igor Poliščuk. Napadalci so ciljali tudi na bližnji Lvov, kjer so rakete med drugim tudi zadele civilno infrastrukturo, pri čemer pa ni bilo smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Luck, ki je pred vojno štel več kot 200.000 prebivalcev, leži manj kot 100 kilometrov od meje s Poljsko in 150 kilometrov severno od Lvova.

Ukrajinska zračna obramba je po navedbah lokalnih uradnikov ponoči sestrelila več izstrelkov, a ne vseh.

V Lucku, ki se je doslej z redkimi izjemami izognil hujšim ruskim raketnim napadom, je izstrelek zadel industrijsko poslopje.

V Lvovu je bilo poškodovanih okoli 100 stanovanj, uničen pa je bil tudi vrtec, je prek Telegrama sporočil tamkajšnji župan Andrij Sadovji. Štiri osebe so bile pri tem lažje poškodovane.