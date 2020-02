Več mrtvih v spopadih med turško in sirsko vojsko v Idlibu

Idlib

Turški premier Recep Tayyip Erdoğan je oznanil bliskovit in nesorazmeren povračilni napad. FOTO: Presidential Press Office/Reuters

- Turško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je sirska vojska v provinci Idlib na severozahodu Sirije ubila štiri turške vojake, devet jih je ranjenih, eden izmed njih huje.Konvoj petdesetih oklepnih in transportnih vozil turške vojske naj bi se znašel pod artilerijskim ognjem vladne vojske, dan zatem, ko je vstopil v provinco, ki velja za poslednje oporišče islamističnih upornikov, kljub temu da naj bi bila sirska vojska obveščena o njegovem prihodu.Turški premierje kmalu po obvestilu o napadu sporočil, da je turška vojska že izvedla povračilne napade, v katerih naj bi bilo ubitih med trideset in petintrideset sirskih vojakov. »Naša letala F-16 in artilerija v tem trenutku obstreljujejo tarče, ki jih je določila naša obveščevalna služba,« je dejal.Do manjših spopadov med turško in sirsko vojsko v, po dogovoru »deeskalacijski regiji« prihaja vse pogosteje. Vojska, zvesta predsedniku, je ob podpori ruskega letalstva v ofenzivi proti salafistični džihadistični milici Tahrir al-Sham, ki obvladuje večji del Idliba, sicer konec januarja po hudih spopadih zavzela več vasi in mest.Strateškega pomena je zlasti na avtocesti med Alepom in Damaskom ležeče mesto Maaret al-Numan, ki so ga islamistični uporniki obvladovali že od leta 2012.Turčija, ki je v regiji s tremi milijoni prebivalcev, med njimi tudi mnogimi begunci iz drugih delov Sirije, vzpostavila dvanajst vojaških oporišč, napredovanju sirske vojske nasprotuje, rekoč, da povzroča množico beguncev.V Turčiji sicer že prebiva približno tri in pol milijona beguncev iz Sirije, zgolj od prvega decembra lani pa je iz Idliba v Turčijo pred nasiljem pobegnilo skoraj 400.000 ljudi.