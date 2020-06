Več pravic na delovnih mestih za predstavnike LGBTQ+

Preberite še: Še en policijski uboj temnopoltega Američana

Z raznobarvnim napisom ”vsa temnopolta življenja štejejo” so v Hollywoodu poudarili solidarnost gibanja LGBTQ in prizadevanj za zavarovanje temnopoltih pred policijskim nasiljem. Foto Robyn Beck/Afp

New York – Ameriško vrhovno sodišče je sprejelo prelomno razsodbo o pravicah gibanja lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb LGBT na delovnih mestih. S šestimi glasovi proti trem so odločili, da zakon o državljanskih pravicah iz leta 1964, ki prepoveduje diskriminacijo na delovnih mestih zaradi spola in drugih razlogov, zajema tudi isto in transspolno usmerjene zaposlene.Ameriški vrhovni sodniki ugotavljajo, da delodajalci drugih ljudi ne bi odpuščali zaradi značilnosti ali dejanj, ki jih izprašujejo pri osebah LGBT, sedmi člen omenjenega zakona pa prepoveduje vsakršno vlogo spola pri takšnih odločitvah. S tem so zavrnili argumente administracije republikanskega predsednika, da zakon iz leta 1964 ne obravnava spolne usmerjenosti ali identitete.Za gibanje LGBT je ponedeljkova razsodba najpomembnejša po legalizaciji istospolnih porok iz leta 2015, še posebej zanimivo zanje pa je, da je mnenje večine napisal Trumpov imenovanecPoleg sodnikovin, ki sta ju imenovala republikanska predsednikain njegov sin, pa je bil proti tudi drugi Trumpov nominiranecŠtevilne ameriške zvezne države so za pravice LGBT na delovnih mestih ukrepale že same, več kot polovica isto ali transspolno usmerjenih Američanov pa vendarle živi v tam, kjer so jih lahko doslej odpustili z dela le zaradi nestrinjanja z njihovo spolno usmerjenostjo. Trump pa je šele minuli teden razveljavil navodila, sprejeta v času njegovega demokratskega predsednika, ki so prepovedovala diskriminacijo transspolno usmerjenih ljudi v zdravstvu. V skladu z novimi navodili bo moški ali ženski spol določen z biološkimi danostmi, s čimer naj bi med drugim preprečili prisiljevanje zdravnikov k operacijam za spremembo spola.Organizacije za ženske pravice se v povezavi s tem bojijo še večjega omejevanja prekinitev nosečnosti,iz ameriškega ministrstva za zdravje in socialne zadeve pa je kritikom odgovarjal, da diskriminacijo v zdravstvu prepoveduje druga zakonodaja. Sedanja administracija je omejila tudi služenje transspolno usmerjenih v vojski ter njihovo pravico do lastne odločitve o pridobitvi postelje v ženskem ali moškem oddelku zatočišč za brezdomce.