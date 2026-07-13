Na muhi ukrepov EU bi bila lahko nezakonita izraelska naselja

Zunanji ministri EU bodo na današnjem zasedanju v Bruslju prvič imeli na mizi možnosti za sankcije proti nezakonitim izraelskim naseljem na Zahodnem bregu, a konkretnih ukrepov še ne bodo sprejemali. Med državami članicami je več odločenosti, da bi nekaj morale narediti.

V Uniji že sicer ni pripravljenosti za ukrepanje proti Izraelu ali njegovim skrajnim ministrom. Že od septembra se čaka, kaj bo s predlogom evropske komisije za zamrznitev trgovinskih ugodnosti iz asociacijskega sporazuma, ki bi ga lahko sprejeli s kvalificirano večino. Odločitve ni na obzorju.