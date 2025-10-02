Več šol v Srbiji prejelo grožnje z bombami, pouk prekinjen

Danes zjutraj so številne osnovne in srednje šole v Srbiji prejele elektronska sporočila z grožnjami o bombah. Izobraževalni proces je bil začasno prekinjen, policijska preiskava na terenu pa še poteka, poroča Blic.

Policisti ministrstva za notranje zadeve so se takoj odzvali na prijave in izvedli varnostne ukrepe na prizadetih šolah. V Osnovni šoli Rifata Burdžovića Trša so učence in osebje evakuirali ter podrobno pregledali stavbo. Podobni postopki so potekali tudi v drugih šolah po državi.

Grožnje so prejeli tudi v osnovni šoli Bratstvo v Novem Pazaru, ki jo obiskuje več kot 2000 učencev. Šolsko osebje je takoj obvestilo pristojne organe, ki so sprožili varnostne protokole. Starši in učenci so bili obveščeni o situaciji in pozvani, naj ostanejo mirni ter sledijo navodilom oblasti.

Prekinitev izobraževalnega procesa

Še pred začetkom pouka so učence in starše, ki so prihajali v Osnovno šolo Vladimirja Perića Valterja, obvestili o prejeti grožnji. Pouk je bil odpovedan, učenci pa so se vrnili domov. Podobno je bilo v večini osnovnih in srednjih šol v Vranju, kjer so po prejemu obvestil na elektronske naslove ravnateljev učenci ostali doma.

Starši Osnovne šole Vuka Karadžića so prek sporočil v skupinah na vibru prejeli obvestilo, naj pridejo po otroke, saj danes pouka zaradi prijave o bombi ne bo. Iz zdravstvenega centra so sporočili, da je bil zaradi enakih razlogov odpovedan sistematski pregled na Osnovni šoli Radoja Domanovića.

Preiskava in nadaljnji ukrepi

Trenutno ni potrjeno, ali gre za lažne prijave ali za dejanske grožnje. Razmere spremljajo pristojni organi, ki bodo odločali o nadaljnjih korakih. Policija poziva javnost k mirnosti in sodelovanju ter zagotavlja, da bo storila vse potrebno za varnost učencev in šolskega osebja.

Podobni incidenti so se v preteklosti v regiji že zgodili. Januarja 2025 je več osnovnih šol v Sloveniji prejelo sporočila z varnostno grožnjo, pri čemer je policija ocenila, da gre za zelo nizko stopnjo tveganja, zato ni razloga za preplah. Podobne lažne grožnje so v zadnjem času večkrat prejeli v sosednjih in bližnjih državah, med drugim na Madžarskem, Hrvaškem in v Avstriji.

Oblasti poudarjajo, da je v takšnih primerih ključno hitro in usklajeno ukrepanje ter obveščanje javnosti, da se prepreči širjenje panike in zagotovi varnost vseh vpletenih.