Več sto kmetov protestiralo ob frankfurtskem letališču

V Frankfurtu je danes več sto kmetov s protestno vožnjo po cestah okoli najbolj prometnega nemškega letališča izrazilo nasprotovanje postopni odpravi subvencij za dizelsko gorivo v kmetijstvu. Kar velja za letalsko gorivo, ki ni obdavčeno, naj velja tudi za kmete, so opozorili.

V kmetijskih organizacijah so pojasnili, da ne gre le za protest proti vladni odločitvi, temveč za boj za enake pogoje na trgu. »Letalsko gorivo še vedno ni obdavčeno, saj bi ga to postavilo v slabši konkurenčni položaj. To pa ne velja za kmete,« so opozorili.

Policija navaja, da so traktorji protestno vožnjo začeli zgodaj zjutraj in se odpravili na krožno vožnjo okoli frankfurtskega letališča. Napovedali so prihod do 2000 traktorjev in druge kmetijske mehanizacije, a jih je bilo po navedbah policije precej manj, med 500 in 600.

Upravljavec letališča Fraport je pozval letalske potnike, naj se na letališče odpravijo pravočasno in z javnimi prevoznimi sredstvi. Čeprav je v cestnem prometu zjutraj prišlo do kratkih zastojev, večjih motenj ni bilo.

Spodnji dom nemškega parlamenta bundestag je v petek kljub kmečkim protestom, ki so v zadnjih tednih zajeli državo, potrdil postopno odpravo subvencij za dizelsko gorivo v kmetijstvu. O tem bo odločal še zgornji dom nemškega parlamenta bundesrat. Kmetje so bili doslej upravičeni do povračila stroškov v višini 21,48 centa na liter dizelskega goriva, odprava subvencij naj bi se uveljavila do leta 2026.