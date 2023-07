Več sto pripadnikov Wagnerja prispelo v Srednjeafriško republiko

Nekaj sto Wagnerjevih borcev je prispelo v Srednjeafriško republiko, je danes sporočila ta ruska zasebna paravojaška skupina, ki jo vodi Jevgenij Prigožin. Kot povzema francoska tiskovna agencija AFP, naj bi pomagali pri zagotavljanju varnosti referenduma 30. julija.

»V Bangui je prispelo še eno letalo z inštruktorji za delo v Srednjeafriški republiki. (...) Več sto izkušenih strokovnjakov iz podjetja Wagner se pridružuje ekipi,« so zapisali v izjavi, ki jo je na Telegramu objavila Zveza častnikov za mednarodno varnost. Po navedbah AFP je to navidezna družba skupine Wagner v tej afriški državi.

Wagnerjevi plačanci v Srednjeafriški republiki že pomagajo vladi v boju proti upornikom, konec meseca pa bo tam potekal referendum o ustavnih spremembah, ki bi lahko predsedniku Faustinu Archangeu Touaderi omogočile potegovanje za tretji mandat.

Prihodnost skupine Wagner je negotova, odkar se je njen prvi mož Prigožin sprl z ruskim vodstvom in svoje borce 23. junija popeljal na pohod proti Moskvi. Po posredovanju beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka so upor sicer kmalu končali, ruski predsednik Vladimir Putin pa je Prigožinu dovolil umik v Belorusijo.

Britanske obveščevalne službe so v danes objavljenem poročilu zapisale, da se v zadnjih dneh nakazuje nadaljnja usoda Wagnerja. Tako naj bi v soboto vsaj manjši kontingent wagnerjevcev prispel v oporišče v Belorusiji, nekatere skupine, ki so blizu Wagnerju, pa so znova dejavne na družbenih omrežjih. Osredotočale naj bi se prav na aktivnosti skupine v Afriki.

Po navedbah britanskega obrambnega ministrstva naj bi skupina Wagner ruskim oblastem pred dnevi predala 2000 kosov vojaške opreme, med drugim tudi tanke, še poroča nemška tiskovna agencija dpa.