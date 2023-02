Več sto tisoč ljudi v bran javnemu zdravstvu

V nadaljevanju preberite:

V središču Madrida se je nepregledna množica ljudi spet zavzemala za ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema. Protestniki so od predsednice regionalne vlade iz vrst konservativne Ljudske stranke (PP) Isabel Díaz Ayuso zahtevali, naj ustavi privatizacijo enega osrednjih stebrov socialne države, končno prisluhne zahtevam bolnikov in preobremenjenega osebja ter prepreči nadaljnjo razgradnjo primarne ravni zdravstvenega varstva. Po ocenah organizatorjev se je v prestolnici zbralo približno milijon ljudi, po navedbah oblasti pa štirikrat manj.

V Španiji je zdravstvo večinoma v pristojnosti avtonomnih skupnosti in madridska vlada, na čelu katere je od sredine devetdesetih let neoliberalno usmerjena PP, je v zadnjih letih tarča kritik zaradi akutnega pomanjkanja zdravnikov in drugega osebja ter kolapsa primarne ravni oskrbe, ki ga je še poglobila pandemija covida-19.