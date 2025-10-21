Evropska unija uvaja strožje kazni za voznike

V nadaljevanju preberite:

V Evropski uniji bodo vozniki, ki bodo v tujini naredili hujše prometne prekrške, nosili posledice tudi doma. Nova zakonodaja EU, ki je bila potrjena v evropskem parlamentu, zahteva, da se vozniku prepove vožnja po vsej Evropi, če mu je bilo dovoljenje odvzeto v eni državi članici.

To bi v konkretnem primeru pomenilo, da slovenski voznik, ki naredi hujši prekršek na grškem otoku in je kaznovan s šestmesečnim odvzemom dovoljenja, do izteka kazni ne bo smel sesti za volan tudi v svoji domovini in drugod po Evropi. Doslej so druge države EU tujemu vozniku, ki je storil hujši prekršek, lahko omejile vožnjo le na svojem ozemlju.

Po novem bo država morala obvestiti drugo državo, ki je izdala dovoljenje, o tej prepovedi. Slovenija, denimo, bo nato vozniku z grškega otoka praviloma morala izreči prepoved, ki bo veljala po celotni EU.