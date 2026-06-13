Več tisoč ljudi v Belfastu protestiralo proti rasizmu

Več tisoč ljudi je v severnoirski prestolnici Belfast protestiralo proti rasizmu. Shod je potekal po nemirih, ki so izbruhnili po nedavnem napadu z nožem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protestniki so na shodu obsodili nemire in nosili transparente z napisi »sovraštvo je edina grožnja našim ulicam« in »Belfast se upira rasizmu«.

FOTO: Henry Nicholls/AFP

V Belfastu so v torek zvečer izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem, potem ko je na spletu zaokrožil nazoren posnetek ponedeljkovega napada, za katerega je osumljen domnevni sudanski prosilec za azil, ki ga je policija aretirala in je že stopil pred sodnika.

Državni sekretar Severne Irske Hilary Benn je v četrtek sporočil, da so nemiri ustvarili občutek strahu, saj so bili mnogi tarča nasilja zaradi barve njihove kože. Dodal je, da so prihajala tudi poročila o ljudeh, ki so jih ustavili na poti v službo v avtomobilih in jih spraševali po narodnosti.