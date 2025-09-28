Strelski napad v mormonski cerkvi v ZDA – med ranjenimi naj bi bili tudi otroci

Mestece Grand Blanc v ameriški zvezni državi Michigan je pretresla tragedija, ki je svetišče spremenila v prizorišče nasilja in uničenja, pišejo ameriški mediji. V tamkajšnji Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je prišlo do streljanja, v katerem je bilo po poročanju policije ranjenih več ljudi. Napadalec je bil ubit, cerkev pa je zajel obsežen požar.

Policijska uprava okrožja Grand Blanc je prek družbenih omrežij sporočila, da se je v cerkvi na cesti McCandlish zgodil strelski napad, kot poroča tiskovna agencija Associated Press.

»Imamo več žrtev, strelec pa je mrtev,« so zapisali v svoji izjavi. Pristojni so poudarili, da za javnost ni več nobene nevarnosti, kljub temu pa so prebivalce pozvali, naj se območju izogibajo, da omogočijo nemoteno delo reševalnim službam.

Po zadnjih informacijah, ki jih je za CNN razkril vir, seznanjen z dogajanjem, so med ranjenimi tudi otroci, nekatere poškodbe pa naj bi bile zelo resne. Reševalna vozila so žrtve še nekaj časa po napadu prevažala v bolnišnice.

Načelnik policije okrožja Grand Blanc, William Renye, je na tiskovni konferenci pojasnil podrobnosti napada. »Štiridesetletni osumljenec iz Burtona, moški, je z vozilom zapeljal skozi vhodna vrata cerkve,« je dejal Renye in dodal: »Nato je izstopil iz vozila in izstrelil več nabojev proti posameznikom v cerkvi.«

Na dogodek so se odzvali tudi najvišji predstavniki pravosodja. Generalna tožilka Pam Bondi je na omrežju X zapisala, da prejema poročila o »grozljivem streljanju in požaru«. »Takšno nasilje v svetišču je srce parajoče in srhljivo,« je dodala in potrdila, da bosta lokalnim oblastem pomagala tako FBI kot ATF.

Tudi direktor FBI-ja Kash Patel je potrdil, da agencija spremlja dogajanje in bo pomagala pri preiskavi. »Nasilje v svetišču je strahopetno in zločinsko dejanje,« je zapisal na omrežju X.

»Cerkev je trenutno v plamenih,« je še sporočila policija.

Televizijska mreža CNN poroča o videoposnetkih, ki jih je posnela bližnja prebivalka Leah Graham in prikazujejo goste stebre dima, ki se dvigajo iz cerkve, ki je v plamenih. Grahamova za CNN pojasnjuje, da samega napada ni videla, opazila pa je zaprte okoliške ceste, medtem ko se je peljala mimo.

Lokalna postaja CBS Detroit dodaja, da so oblasti v bližnjem paviljonu vzpostavile točko za združevanje družin, kjer lahko svojci dobijo informacije o svojih bližnjih. Stanje poškodovanih zaenkrat še ni znano.

Na dogodek se je že odzvala guvernerka Michigana Gretchen Whitmer. »Moje srce je zlomljeno za skupnost Grand Blanc,« je zapisala v izjavi. »Nasilje kjerkoli, še posebej v svetišču, je nesprejemljivo«.

Grand Blanc je s približno 8.000 prebivalci predmestje Flinta in leži približno 96 kilometrov severozahodno od Detroita.

Tragedija se je zgodila v posebej občutljivem času za mormonsko skupnost po vsem svetu. Le dan prej je namreč v starosti 101 leta umrl Russell M. Nelson, najstarejši predsednik v zgodovini Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, poroča Associated Press. Po cerkvenem protokolu naj bi ga nasledil Dallin H. Oaks.

Preiskava je v polnem teku, policija pa je območje zaprla in nadaljuje z zbiranjem informacij o okoliščinah in motivu za napad.