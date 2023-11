Večina držav noče izbirati med Zahodom in Kitajsko

V nadaljevanju preberite:

Današnje srečanje ameriškega predsednika Joeja Bidna s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom v San Franciscu bo potekalo v času, ko je mednarodni red vse bolj kompleksen in fragmentiran. Veliko držav noče več igrati po pravilih bipolarne ureditve, ampak si pri izbiranju zavezništev želijo več fleksibilnosti. To je med drugim mogoče razbrati iz rezultatov mednarodne javnomnenjske raziskave Evropskega sveta za zunanje odnose (ECFR) in Univerze v Oxfordu, ki je pokazala, da je svet čedalje bolj à la carte.