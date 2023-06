Večje je tveganje, strožji bo nadzor

V nadaljevanju preberite:

Prepoved sistemov za biometrično identifikacijo na daljavo, za kategorizacijo na podlagi občutljivih značilnosti (denimo spola, rase ali državljanskega statusa) ali prepoznavanje čustev je nekaj najpomembnejših delov akta o umetni inteligenci (UI), ki ga sprejema EU.

Evropski parlament je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejel svoje stališče do omenjenega akta. Sledila bodo pogajanja z državami članicami (svetom EU), ki so svoje skupno stališče sprejele že decembra. Če ne bo zapletov, naj bi bil akt o UI, s katerim Evropa orje ledino na globalni ravni, sprejet do konca leta.