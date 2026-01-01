  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Večji del sveta s praznovanji in ognjemeti vstopil v leto 2026

    Kot zadnji bodo v novo leto vstopili Havaji, Ameriška Samoa, Niue in nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok v Tihem oceanu.
    Times Square v New Yorku FOTO: John Lamparski AFP
    Galerija
    Times Square v New Yorku FOTO: John Lamparski AFP
    STA
    1. 1. 2026 | 08:50
    1. 1. 2026 | 08:54
    2:52
    A+A-

    Velika večina sveta je že pozdravila novo leto in se od leta 2025 poslovila s tradicionalnimi praznovanji in ognjemeti. Novo leto so v sredo naprej pozdravili na tihomorskem otočju Kiribati. V novozelandskem Aucklandu kot prvem večjem mestu, ki je vstopilo v leto 2026, so med drugim pripravili veličasten ognjemet.

    Čiščenje v New Yorku FOTO: Tyrone Siu Reuters  
    Čiščenje v New Yorku FOTO: Tyrone Siu Reuters  

    Sledil je še večji ognjemet v avstralskem Sydneyju, kjer so vstop v novo leto tradicionalno obeležili s pirotehnično predstavo ob znameniti operi in pristaniškem mostu. V mestu so sicer zaradi nedavnega terorističnega napada na priljubljeni plaži Bondi veljali poostreni varnostni ukrepi.

    Novo leto so nato proslavili še na Japonskem, v Južni Koreji in na Kitajskem, kjer sicer silvestrovanje ni tako razširjeno, saj večji pomen pripisujejo kitajskemu novemu letu, ki temelji na luninem koledarju.

    V Hongkongu so se letos odpovedali tradicionalnemu ognjemetu v spomin na 161 smrtnih žrtev požara, ki je novembra lani zajel več stanovanjskih blokov.

    V Združenih arabskih emiratih so novo leto pričakali z velikim ognjemetom z nebotičnika Burdž Kalifa v Dubaju, največje stavbe na svetu.

    London FOTO: Maja Smiejkowska Reuters  
    London FOTO: Maja Smiejkowska Reuters  
    London FOTO: Toby Melville Reuters  
    London FOTO: Toby Melville Reuters  

    V Londonu so v leto 2026 vstopili ob 12.000 ognjemetih, poroča britanski BBC. V Parizu so novo leto pričakali s tradicionalnim praznovanjem na Elizejskih poljanah. V Berlinu pa letos ni bilo tradicionalnega silvestrovanja s koncerti pri znamenitih Brandenburških vratih, temveč so dogajanje preselili na plavajoči oder na reki Labi.

    Paris FOTO: Alain Jocard AFP  
    Paris FOTO: Alain Jocard AFP  
    Berlin FOTO: Maryam Majd Reuters  
    Berlin FOTO: Maryam Majd Reuters  

    V New Yorku so novo leto tradicionalno pričakali s spuščanjem s kristali prekrite krogle na Times Squareu, kjer se je po poročanju ameriške televizije CBS zbralo okoli milijon ljudi.

    Leto 2026 se je že začelo tudi v večjem delu Severne in Južne Amerike.

    V brazilskem Rio de Janeiru je silvestrovanje potekalo na slavni plaži Copacabana.

    Copacabana, Rio de Janeiro FOTO: Tita Barros Reuters  
    Copacabana, Rio de Janeiro FOTO: Tita Barros Reuters  
    Copacabana FOTO: Tercio Teixeira AFP
    Copacabana FOTO: Tercio Teixeira AFP

    Med zadnjimi bodo okoli 11. po srednjeevropskem času v novo leto vstopili Havaji in Ameriška Samoa, ki sicer leži le 220 kilometrov vzhodno od Samoe na drugi strani datumske meje. Še nekoliko kasneje, ob 12. oz. 13. uri po srednjeevropskem času, bodo v leto 2026 zakorakali otok Niue ter nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok v Tihem oceanu, ki sodita pod ZDA.

