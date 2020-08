Večni led odhaja v večna lovišča

Rekordno visoke temperature ozračja in morja ter epidemije požarov so še en dokaz, da bi lahko Arktika do sredine stoletja ostala brez ledene površine. To bo imelo usodne posledice za ves planet.»Oblečeni smo v kopalke. Tu je bolje kot v Sočiju,« je konec junija dejala Jevdokija Guljajeva, ena od 1200 prebivalcev Verhojanska, najbolj hladnega naseljenega kraja na svetu. To naselje v ruski republiki Saha oziroma Jakutija je letos postavilo nov rekord. Pokal za najhladnejši kraj na svetu si je že delilo z jakutsko vasjo Ojmjakon, kjer so nekoč prebivalci prav tako morali preživeti 67,7 stopinje pod ničlo, 20. junija letos pa je ...