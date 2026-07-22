»Večni« premier bo do volitev stavil na izredne razmere

Izraelski predsednik parlamenta Amir Ohana je v petek razpustil 120-člansko zasedbo kneseta in oznanil, da bodo Izraelci imeli parlamentarne volitve 27. oktobra. To kljub nedavnemu taktiziranju z morebitnimi predčasnimi volitvami pomeni, da bo vlada Benjamina Netanjahuja in skrajno desnih religioznih ultraortodoksnih strank prva izraelska po letu 1988, ki bo »oddelala« celoten mandat.
To je Netanjahujevi vladi uspelo kljub strahotnemu varnostno-obveščevalnemu fiasku, ki je Hamasu 7. oktobra 2023 omogočil napad na južni Izrael, kljub genocidu v Gazi, kljub ponovni okupaciji južnega Libanona, kljub vojni proti Iranu in etničnemu čiščenju na okupiranem Zahodnem bregu. Natančneje: ne kljub, ampak zaradi naštetega.
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