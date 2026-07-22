»Večni« premier bo do volitev stavil na izredne razmere

Izraelski predsednik parlamenta­ Amir Ohana je v petek razpustil­ 120-člansko zasedbo kneseta in oznanil, da bodo Izraelci imeli parlamentarne volitve 27. oktobra. To kljub nedavnemu taktiziranju z morebitnimi predčasnimi volitvami pomeni, da bo vlada Benjamina Netanjahuja in skrajno desnih religioznih ultraortodoksnih strank prva izraelska po letu 1988, ki bo »oddelala« ­celoten mandat.

To je Netanjahujevi vladi uspelo kljub strahotnemu varnostno-obveščevalnemu fiasku, ki je Hamasu 7. oktobra 2023 omogočil napad na južni Izrael, kljub genocidu v Gazi, kljub ponovni okupaciji južnega Libanona, kljub vojni proti Iranu in etničnemu čiščenju na okupiranem Zahodnem bregu. Natančneje: ne kljub, ampak zaradi naštetega.