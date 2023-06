Večno začenjanje protiofenzive, razplamteva se psihološko-propagandna bitka

V nadaljevanju preberite:

V Kijevu se najprej na izjave iz Moskve niso odzvali, potem so jih razglasili za rusko »informacijsko-psihološko operacijo«. V ukrajinskem generalštabu so za agencijo Reuters zanikali, da bi se dolgo napovedovana protiofenziva že začela. Po besedah neimenovanega uradnika je to »ruska lažna novica«. »Nimamo informacij o veliki ofenzivi, ki naj bi jo po ruskih trditvah začeli proti njim v Doneški oblasti,« je za ameriško televizijo CNN povedal govornik ukrajinskih oboroženih sil Bogdan Senik.