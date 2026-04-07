Vedno več italijanskih letališč se spoprijema s pomanjkanjem goriva

Čedalje več italijanskih letališč se že ukvarja s pomanjkanjem goriva. Potem ko so v soboto štiri letališča prejela obvestilo, da bodo lahko uvedene omejitve pri preskrbi z gorivom, so na letališču v Brindisiju z današnjim dnem popolnoma ustavili preskrbo za komercialne lete. Omejitve pri gorivu so uvedli tudi na letališčih Reggio Calabria in Pescara.

Kakor poroča avstrijska tiskovna agencija APA, je letalski informacijski sistem NOTAM objavil, da letalske družbe na letališču v Brindisiju na jugu Italije ne morejo več opravljati rednega točenja goriva in morajo potrebno količino goriva načrtovati že na prejšnjem odhodnem letališču. Glede na obvestilo so na letališču na voljo le omejene količine goriva, ki so namenjene izključno državnim, reševalnim in ambulantnim letom.

Pred tem so v soboto štiri italijanska letališča prejela obvestilo, da bi lahko uvedli omejitve za preskrbo z gorivom zaradi omejene razpoložljivosti goriva pri podjetju Air BP Italia. Prizadeta so letališča v Bologni, Trevisu, Benetkah ter letališče Milano Linate. Hčerinska družba britanskega naftnega podjetja BP je letalskim družbam sporočila, da naj bi prednost imela reševalna in državna letala ter leti, daljši od treh ur. Za preostale lete naj bi omejitve veljale najmanj do četrtka. Po poročanju agencije APA omejitve veljajo tudi na letališčih Reggio Calabria in Pescara.

Strokovnjaki si glede razlogov za pomanjkanje letalskega goriva niso edini. Nekateri v tem vidijo posledico izbruha vojne na Bližnjem vzhodu in zaprtja Hormuške ožine. Na drugi strani pri italijanski letalski upravi ENAC omejitve predvsem pripisujejo tradicionalno povečanemu letalskemu prometu me velikonočnimi prazniki.

Evropa uvaža okoli 30 odstotkov letalskega goriva. Letalske družbe, kot sta Ryanair in Lufthansa, že opozarjajo na možne posledice, če bi se konflikt na Bližnjem vzhodu zavlekel do zgodnjega poletja, še navaja APA.