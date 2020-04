Vedno več vprašanj in ugibanj o zdravstvenem stanju severnokorejskega voditelja

Kitajska je v Severno Korejo napotila skupino, v kateri so predstavniki zdravstvenega osebja, ki naj bi svetovali Unu. FOTO: Heo Ran/Reuters

Ni prvič, da je vodja izginil od oči javnosti

Ugibanj o zdravstvenem stanju severnokorejskega voditeljaje vedno več. Reuters poroča, da naj bi njegov vlak videli v Vonsanu na vzhodni obali Severne Koreje, a uradnih informacij iz Azije (še) ni, prav tako morebitna prisotnost vlada v uradni rezidenci družine še ne dokazuje tamkajšnje prisotnosti Una. Njegove težave z zdravjem naj bi bilo tako sicer resne, da so se v nekaterih medijih pojavila že celo natolcevanja o tem, da je umrl po operaciji na srcu.Kim Džong Un se že nekaj časa ni pojavil v javnosti. Sredi aprila ga ni bilo na javno praznovanje obletnice rojstnega dne njegovega dedka, ustanovitelja Severne Koreje, prav tako ga včeraj ni bilo opaziti na praznovanju 88. obletnice ustanovitve Revolucionarne vojske korejskega ljudstva. Reuters poroča, da so se prva ugibanja o počutju velikega vodje začela pojavljati 11. aprila, ko bi se moral udeležiti pomembnega dogodka, pa so njegovi predstavniki udeležbo nato odpovedali.Neimenovani vir v Južni Koreji je za Reuters povedal, da imajo obveščevalne podatke, da je Kim Džong Un živ in da se bo verjetno kmalu pojavil v javnosti. Nekateri mediji pišejo, da naj bi 36-letnik zbolel za novim koronavirusom, medtem ko drugi pišejo o operaciji na srcu. Dejstvo pa je, da severnokorejski voditelj ni ravno v najboljši fizični kondiciji. Že vrsto let se spopada s prekomerno težo, prav tako naj bi bil strasten kadilec. Tudi težave s srcem so v družini dedne. Unov očeje leta 2008 preživel srčni infarkt, tri leta kasneje pa zaradi tega umrl.Kitajska je v Severno Korejo napotila skupino, v kateri so predstavniki zdravstvenega osebja, ki naj bi svetovali Unu. Oddelek komunistične partije in kitajsko zunanje ministrstvo zadeve zaenkrat nista komentirala. Voditelj, ki je prišel na oblasti po očetovi smrti leta 2011, nima jasnega naslednika, kar bi lahko povzročilo številna trenja na mednarodnem parketu. V vrhu državne politike je sicer dejavna Unova sestra, ki ga je večkrat spremljala na uradnih dogodkih.Ameriška mreža CNN je ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika v ponedeljek poročala, da ima Washington obveščevalne informacije, da je severnokorejski voditelj v kritičnem stanju po operaciji srca. A ameriški predsednikje v sredo nato sporočil, da so bila poročila o Unovi bolezni napačna. Zavrnil je sicer, da bi bil v stiku s severnokorejskimi uradniki. Medtem se drugi svetovni voditelji (še) niso oglasili.Ni pa to prvič, da je severnokorejski voditelj izginil iz javnega prostora. Leta 2014 se v javnosti ni pojavil več kot mesec dni, nato so na severnokorejski televiziji pokazali posnetke, kako šepa.