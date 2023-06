Vegetarijanec, poročen z državo

V nadaljevanju preberite:

»Jok je ena najbolj vzvišenih pobožnih pesmi. Tisti, ki zna jokati, pozna tudi duhovno prakticiranje. Če ste sposobni jokati s čistim srcem, se nič drugega ne more primerjati s to molitvijo. Jok zajema vsa načela joge.«

To so besede svamija sri Kripalvananda, velikega mojstra kundalini joge. »Svami« je hinduistični učitelj vere, ki si izbere odrekanje tuzemskim zadovoljstvom. Tak je bil ta asket, ki je bil po rodu iz Gudžarata. Kundalini joga vzbudi v človeku notranjo energijo, ki se kot kača ovija okoli spodnjega dela hrbtenice, a se nato z vajami dvigne do vseh delov telesa, pri čemer prehaja skozi kanale, odprte za izpopolnjevanje duha.