Velešef Anthropica vendarle na večerji pri Trumpu v Beli hiši

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo zvečer v Beli hiši gostil izvršnega direktorja podjetja Anthropic Daria Amodeija na zasebni večerji, so za portal Axios povedali dobro obveščeni viri. Zakaj je to pomembno: večerja – njuno prvo srečanje na štiri oči – nakazuje na otoplitev odnosov med Anthropicom in ameriško administracijo, potem ko so med predstavniki podjetja ter predstavniki in zavezniki Trumpove vlade že dlje vladale napetosti.

Trump se namerava v torek v Beli hiši s predsednikom predstavniškega doma Mikeom Johnsonom sestati z vodilnimi direktorji podjetij s področja umetne inteligence (UI), prijateljska večerja z Amodeijem pa je služila kot uvod v ta dogodek.

Vodilni tehnološki direktorji – od Sama Altmana (OpenAI) prek Marka Zuckerberga (Meta) do Sundarja Pichaija (Google) – so se že prejšnji teden udeležili državniške večerje s Trumpom v čast kitajskega predsednika Xi Jinpinga, a z eno vidno izjemo – Amodeija tedaj ni bilo zraven; menda je šlo za prekrivanje obveznosti. Pozneje je Trump osebno povabil Amodeija na večerjo, je povedal eden od Axiomovih virov.

Šefa družb OpenAI in Mete Sam Altman (levo) in Mark Zuckerberg (desno) med nedavno državniško večerjo v beli hiši. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Odnosi med Anthropicom in ameriško administracijo so bili že vse leto precej nestabilni, kakršna koli znamenja otoplitve pa so hitro zbledela. Amodei je tako samosvoja in kontroverzna osebnost na področju umetne inteligence, da je začel prodirati tudi v osrednjo popkulturo.

V nedavni epizodi ameriške humoristične oddaje Saturday Night Live so se že norčevali iz njegovih osebnostnih lastnosti in stališč o varnosti UI. Amodei je namreč eden glavnih zagovornikov upočasnjevanja razvoja umetne inteligence, potem ko je eden od njegovih glavnih raziskovalcev varnosti UI javno izrazil strah pred izumrtjem človeštva zaradi prehitro razvijajoče se umetne inteligence.

Prejšnji teden so Trumpovi zavezniki v Beli hiši širili gradiva, ki so poudarjala Amodeijevo vlogo v t. i. gibanju za učinkoviti altruizem in razlagala posebnosti tega še precej obrobnega svetovnega nazora. Gre za gibanje hiperracionalistov, ki želijo delati dobro tako, da z matematično natančnostjo iščejo donacije z najvišjim mogočim donosom in dokazanim učinkom.

Filozofija, ki spodbuja uporabo dokazov in razuma za doseganje največjega možnega dobrega za človeštvo, je pomagala oblikovati in financirati dele gibanja za varnost umetne inteligence, vendar je nekatere zagovornike postavila v nasprotje s prizadevanji predsednika Trumpa za pospešitev razvoja UI v ZDA.

Pred meseci, ko so se Anthropicu prvič začeli pogovarjati o srečanju s Trumpom na štiri oči, so nekateri to odsvetovali, češ da je »Dario malce preveč čuden« za Trumpa, je za Axios povedal visoki predstavnik administracije, ki je želel ostati neimenovan.

»Predsednik Trump je bil jasen: Amerika bo vodilna sila na svetu na področju superinteligence, hkrati pa bo ščitila ameriške potrošnike,« je dejal predstavnik Bele hiše. »Spodbujali bomo inovacije, krepili ameriško konkurenčnost in zagotovili, da bo ta prelomna tehnologija služila ameriškemu ljudstvu.«

Ameriški predsednik Donald Trump vztraja, da bodo ZDA vodilna sila na svetu na področju superinteligence, hkrati pa bo ščitila ameriške potrošnike. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

V administraciji, ki je tako močno odvisna od predsednikovega razpoloženja in njegovih osebnih odnosov, je srečanje s Trumpom v Beli hiši za vsako podjetje neprecenljivo.