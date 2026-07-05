Na letošnji dan ameriške neodvisnosti je bilo v soboto vreme, kot da bi ga pripravili sovražniki. Številnih Američanov, ponosnih na svojo državo, pa od praznovanja 250. rojstnega dne ZDA niso odvrnili niti najbolj vroči dan letošnjega leta ter hude večerne nevihte. Tisti, ki verjamejo, da gre za rasistično in kolonialno tvorbo, niso praznovali.

Vročino je bilo lažje premagati kot nevihte in več kot sto zgodovinskih jadrnic iz vsega sveta je ob obalah starega newyorškega pristanišča razkazovalo svojo lepoto. Med vožnjo mimo Kipa svobode na otoku Ellis, prek katerega je svoje čase v ZDA prihajala večina priseljencev, so jih občudovali milijoni. Prelepe visoke ladje iz 32. držav je spremljalo petnajst tisoč mornarjev, več kot ob prejšnjih okroglih obletnicah ameriškega dneva neodvisnosti. Najstarejša med njimi je bila leta 1877 na Škotskem zgrajena Elissa, zdaj uradna ladja Teksasa. Preden so jo rešili pred uničenjem, je v šestdesetih in sedemdesetih letih minulega stoletja v Sredozemskem morju tihotapila cigarete.