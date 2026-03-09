Velik požar v središču Glasgowa, zrušila se je kupola, postaja je zaprta (FOTO)

Velik požar v središču Glasgowa je povzročil popolno zaprtje glavne železniške postaje Glasgow Central Station, največje postaje na Škotskem. Požar je izbruhnil v nedeljo okoli 15.45 v trgovini z elektronskimi cigaretami na ulici Union Street. Ogenj se je hitro razširil na sosednjo viktorijansko stavbo iz leta 1851, kjer se je pozneje tudi delno zrušila kupola.

Uničenih je več lokalov, med drugim frizerski salon, kavarna in znana restavracija s hitro prehrano Blue Lagoon.

FOTO: Andy Buchanan/AFP

Zaradi požara danes ne vozijo vlaki na visokem nivoju postaje, vlaki na nižjem nivoju pa skozi postajo sicer vozijo, vendar se tam ne ustavljajo. Pričakovane so velike motnje v prometu, postaja pa bo zaprta ves dan, pri čemer oblasti še nimajo ocene, kdaj jo bodo lahko spet odprli.

Na kraju dogodka je še vedno devet gasilskih vozil in tri vozila z visokimi lestvami, saj gasilci požar gasijo že več kot 16 ur. Požar je uničil več poslovnih prostorov. Stavba je po besedah lokalnih politikov tako rekoč zgorela do okostja.

Kljub dramatičnim prizorom o poškodovanih ne poročajo. Po prvih ocenah železniška infrastruktura same postaje ni utrpela večje škode, vendar je območje okoli nje zaprto, promet v mestnem središču pa močno moten.