FOTO:Velik skok navzdol

V prvem četrtletju pandemičnega leta je bilo mogoče pričakovati upad največjega gospodarstva na svetu, a so včeraj, ko je kitajski statistični urad objavil, da je BDP – v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 – nižji za 6,8 odstotka, borze celo poskočile. Napovedi so bile namreč še slabše.Anketa, ki jo je med 14 finančnimi institucijami izvedla AFP, je pokazala, da so pričakovali 8,2-odstotno znižanje, tako da je bila objavljena številka dovolj, da se v težkih časih pojavi vsaj majhen žarek svetlobe. Analitiki so opozorili, da je številka, ki jo ponujajo iz Pekinga, zgolj tisto, kar je kitajsko politično vodstvo ...