Velik uspeh Joeja Bidna na »super« torku

Berni Sanders se naslanja zlasti na mlade. Foto Chip Somodevilla Afp

Nekdanji newyorški župan Mike Bloomberg. Foto Eva Marie Uzcategui Afp

Washington – Presenetljivo močna sobotna zmaga v Južni Karolin i je nekdanjemu podpredsedniku ZDAzagotovila veliko boljše rezultate na sinočnjem »super« torku od prej pričakovanih. Pomagal je tudi izstop nekdanjega župana South bendater senatorke iz Minnesoteiz demokratske predvolilne tekme in 77-letni nekdanji senator iz Delawara je lahko sinoči zabeležil številne zmage.Štetja v bolj zahodnih zveznih državah ZDA z najštevilčnejšo Kalifornijo in drugim najštevilčnejšim Teksasom na čelu še potekajo in jih bomo beležili, takoj ko bodo znana, nekdanji demokratski podpredsednik pa je po medijskih projekcijah že zmagal v Virdžiniji, Severni Karolini, Oklahomi, Alabami, Tennesseeju, Minnesoti in Arkansasu. Njegov najpomembnejši tekmec, senator iz Vermonta in samooklicani demokratični socialist, je za zdaj zmagal v Vermontu in Koloradu.Demokratski predsedniški kandidat za zmago potrebuje 1991 delegatov, na super torek pa jih je bilo na voljo 1344. Poleg teh lahko 770 superdelegatov na konvenciji v Milwaukeeju voli, za kogar hoče. Nezadovoljni Sanders je »politični establišment« že obtožil, da so za svojega kandidata izbrali Joeja Bidna ter poskušajo spodkopati njegovo napredovanje. Bidna po njegovem prepričanju podpirajo tudi milijarderski donatorji, zato naj bi odslej v kampanji prevladovale razlike med njima. »Te razlike jasno kažejo, da je izbira med osrednjo gospodarsko in socialno agendo stranke ter agendo washingtonskega establišmenta, ki hoče zaščititi in okoristiti bogate in dobro povezane.«»Berniejeva agenda« je po njegovem prepričanju veliko bolj priljubljena od Bidnove, nekatere analize pa kažejo, da se mladi volivci, na katere se v veliki meri naslanja 78-letni za ameriške razmere skrajni levičar, manj prizadevno odpravljajo na volitve od starejših. Sandersa so morda res podprli pevka, raperkain igralka, a to še ne pomeni, da so se mladi tudi res odpravili na volišča.Razlogov za zadovoljstvo nima niti nekdanji newyorški župan, ki je kljub pol milijarde dolarjev iz lastnega žepa za predvolilno kampanjo za zdaj zmagal samo v Ameriški Samoi. Kljub temu je povedal, da se ne namerava umakniti, Bidna pa je obtožil, da mu krade glasove. Ni še znano, kaj bo naredila senatorka iz Massachusettsa, ki ji tudi ne gre najbolje.