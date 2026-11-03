Velika Britanija in EU z dogovorom o odpravi trgovinskih ovir po brexitu

Odnosi med Evropsko unijo in Veliko Britanijo se še naprej izboljšujejo. Strani sta zdaj uskladili osnutek sporazuma, ki bi odpravil nadzor in administrativne ovire pri trgovanju s hrano in kmetijskimi proizvodi, uvedene po brexitu. Dogovor se sklepa pred vrhom Združenega kraljestva in EU, predvidenim za ta mesec.

Po informacijah BBC so približno 200 strani dolg osnutek sporazuma o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih (SPS) že posredovali državam članicam EU, ki ga bodo obravnavale v sredo. Ob njem so razposlali še osnutka dogovorov o trgovanju z emisijami in programu potovanj ter dela za mlade, pa tudi osnutek skupne izjave voditeljev.

Najpomembnejši korak pri zbliževanju po brexitu

Sporazum o trgovini s hrano je doslej najpomembnejši del prizadevanj za ponovni zagon odnosov med Londonom in Brusljem, navaja BBC. Odpravil naj bi številne birokratske ovire, ki so prizadele izvoznike po britanskem izstopu iz enotnega evropskega trga.

Med drugim bi odpadla obveznost pridobivanja zdravstvenih spričeval za izvoz, ki stanejo 200 funtov, in fitosanitarnih spričeval v vrednosti 25 funtov, pa tudi različne inšpekcijske, pristaniške in druge pristojbine. Britanska vlada ocenjuje, da bi dogovor gospodarstvu dolgoročno prinesel 5,1 milijarde funtov koristi na leto.

Omogočil bi tudi ponovno izvažanje nekaterih britanskih živil v EU, med drugim svežih klobas, hamburgerjev, školjk iz domačih voda in semenskega krompirja. Britanski lastniki hišnih ljubljenčkov bi lahko pri potovanju v EU znova uporabljali potne liste za živali.

Po raziskavi BCC si 56 odstotkov izvoznih podjetij želi odprave carinske dokumentacije in zamud pri poslovanju z EU. Med proizvodnimi podjetji je takih 58 odstotkov. FOTO: AFP

V zameno se bo Velika Britanija zavezala spoštovanju evropskih pravil o trgovini z rastlinami, živalmi in živili ter sprotnemu prilagajanju novim predpisom, kar se imenuje dinamično usklajevanje zakonodaje. Na nekaterih področjih, denimo pri genskem urejanju rastlin, se je britanska zakonodaja že oddaljila od evropske, zato so predvidene prehodne ureditve.

Britanska vlada je napovedala tudi zakon o evropskih partnerstvih, ki bo omogočil uporabo novih pravil EU in povezovanje britanskega sistema trgovanja z emisijami z evropskim. To bi britanskim izvoznikom omogočilo izogniti se novi evropski dajatvi na ogljik pri uvozu.

Pogovori tudi o mladih, obrambi in energetiki

Osnutke sporazumov bodo v sredo obravnavali veleposlaniki držav članic EU. Podrobnosti programa izmenjav za mlade bodo morali politični predstavniki še doreči, medtem ko naj bi odločitev o znižanju šolnin za študente iz EU na britanskih univerzah preložili na prihodnje leto. Podobno velja za ponovno povezovanje trgov z električno energijo.

Po informacijah BBC dogovori vključujejo tudi vprašanja britanskega sodelovanja v evropskih obrambnih programih, dostopa do policijskih podatkovnih zbirk in evropske pobude »Izdelano v Evropi« (Made in Europe).

Britanski lastniki hišnih ljubljenčkov bi lahko pri potovanju v EU znova uporabljali potne liste za živali. FOTO: Toby Melville/Reuters

Podpora gospodarstva, nasprotovanje zagovornikov brexita

Načrte za olajšanje trgovine podpirajo predstavniki supermarketov in kmetov, medtem ko nekateri zagovorniki brexita nasprotujejo ponovnemu prevzemanju evropskih pravil. Sporazum, ki ga je po brexitu sklenila vlada Borisa Johnsona, je namreč dajal prednost britanski zakonodajni neodvisnosti, čeprav je to pomenilo dodatne administrativne ovire.

Britanska gospodarska zbornica (BCC) medtem opozarja, da sedanji trgovinski odnosi ne prinašajo pričakovanih rezultatov. Podjetja se skoraj šest let po izstopu iz EU še vedno spopadajo z obsežno birokracijo.

Po raziskavi BCC si 56 odstotkov izvoznih podjetij želi odprave carinske dokumentacije in zamud pri poslovanju z EU. Med proizvodnimi podjetji je takih 58 odstotkov.

Zbornica zato vlado poziva k proučitvi širših možnosti sodelovanja z Unijo, od carinske unije in povezovanja po švicarskem vzoru do morebitne ponovne pridružitve enotnemu trgu ali EU. Po ekonomskih analizah, na katere se sklicuje, bi prav tesnejše povezovanje lahko prineslo največje dolgoročne gospodarske koristi.

»Vlada mora proučiti vse možnosti, trezno oceniti kompromise, ki jih prinaša vsaka od njih, in podjetja že od začetka vključiti v odločanje,« je poudarila generalna direktorica BCC Shevaun Havilland.

Britanski premier želi na novembrskem vrhu začeti širšo razpravo o prihodnosti odnosov z EU, pri čemer je omenil celo možnost ponovne pridružitve Uniji.