Velika Britanija pošilja vojaško ladjo proti Iranu

Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladij v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britanska oporišča na Cipru.

Premestitev ladje Dragon na Bližnji vzhod sledi potezi Francije, ki je svojo letalonosilko in spremljevalna plovila razporedila v južnem delu Rdečega morja.

Kot je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes pojasnil tiskovni predstavnik britanskega obrambnega ministrstva, bo ta vojaška ladja v pripravljenosti na sodelovanje v morebitni misiji več držav za zaščito mednarodnega pomorskega prometa, ko bodo razmere omogočale prehod skozi Hormuško ožino.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer sta sprožila pobudo za vzpostavitev večnacionalne misije za zagotovitev proste plovbe v Hormuški ožini, ki je praktično zaprta od začetka konflikta med Iranom, ZDA in Izraelom po ameriško-izraelskih napadih 28. februarja.

Misija, ki naj bi se začela šele po prenehanju sovražnosti, bo strogo mirovna in obrambna misija, namenjena zagotavljanju trgovskega ladijskega prometa, je aprila na konferenci v Parizu dejal Starmer.

Pripravljenost za sodelovanje v misiji je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP doslej izrazilo okoli deset držav.