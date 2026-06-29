Velika Britanija še ni pripravljena na ponovno pridružitev EU

Po izgubljenem desetletju je čas, da Združeno kraljestvo svoj pogled usmeri v prihodnost.

Zdaj se tudi sredinske stranke sklicujejo na dokaze o tem, da Britanci odločitev obžalujejo – 57 odstotkov prebivalstva meni, da je bil brexit napaka, le 30 odstotkov jih meni, da je to bila prava odločitev – in trdijo, da bi si morala Velika Britanija prizadevati za ponovno vključitev v EU. To bi bil seveda recept za še eno izgubljeno desetletje, ki bi ga namenili prepirom o Evropi. FOTO: Jack Taylor/Reuters

Po desetih letih in šestih premierih po glasovanju za izstop iz Evropske unije je Velika Britanija, če parafraziramo Deana Achesona, izgubila celino, vendar še ni našla svoje vloge. Referendum 23. junija leta 2016, na katerem so Britanci za brexit glasovali z 52 odstotki proti 48, jih je pustil bolj razdeljene, manj vplivne in revnejše, kot bi bili sicer. Obljuba, da bo Velika Britanija »spet prevzela nadzor«, se je izkazala za slabo šalo. Državo so pretresali dogodki na svetovni ravni. Zagovorniki brexita so obljubljali manj priseljevanja, a to se je v mandatu Borisa Johnsona močno povečalo. Naslednjih deset let bi moralo biti lepših, vendar se morajo Britanci najprej naučiti najpomembnejše lekcija brexita: iluzorno je vse težave svoje države pripisati enemu samemu vzroku – to stvari ...