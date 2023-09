Velika Britanija skupino Wagner razglaša za teroristično organizacijo

Velika Britanija bo rusko zasebno vojaško skupino Wagner razglasila za teroristično organizacijo. Britansko notranje ministrstvo bo glede na lastno napoved ustrezen zakonodajni predlog še danes predložilo parlamentu.

»Wagner je nasilna in destruktivna organizacija, ki v tujini deluje kot vojaški instrument Rusije in predsednika Vladimirja Putina,« je za britanski časnik Daily Mail dejala notranja ministrica Suella Braverman. »Skupina je vpletena v ropanje, mučenje in barbarske poboje. Njihove operacije v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in v Afriki ogrožajo svetovno varnost. Gre za teroriste, preprosto in jasno,« je dodala.

V skladu z zakonom o terorizmu britanski notranji minister oziroma ministrica lahko prepove določeno organizacijo, če meni, da je vpletena v terorizem. Skupina Wagner se bo s tem ukrepom pridružila drugim prepovedanim skupinam, kot sta Hamas in Boko Haram.

Članstvo v skupini Wagner, podpiranje skupine in nagovarjanje k temu, organiziranje srečanj in nošenje njenega logotipa v javnosti bo v Veliki Britaniji predvidoma od 13. septembra dalje kaznivo dejanje, za katero bo zagrožena kazen do 14 let zapora, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vodja skupine Wagner Jevgenij Prigožin je avgusta umrl v letalski nesreči. FOTO: Stringer Reuters

Načrtovano potezo britanske vlade je danes potrdil tudi novi obrambni minister Grant Shapps. »Glede na dejavnosti, s katerimi se ukvarja Wagner, je pomembno, da bo v Združenem kraljestvu sodelovanje v njem protizakonito,« je dejal za televizijo Sky News.

Skupina Wagner je imela sicer do pred kratkim ključno vlogo pri ruski invaziji na Ukrajino, delovala pa je tudi v Siriji in več afriških državah. Njena prihodnost je zdaj negotova, potem ko je njen nekdanji vodja Jevgenij Prigožin konec avgusta umrl v letalski nesreči.