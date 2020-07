Velika dilema Mikija Miške

Tudi v barvitem svetu Disneyja človek ne more prezreti koronavirusa. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Od Hongkonga do Kalifornije

Odprtje parka Disneyland je v nekem trenutku postalo prispodoba za zmago nad pandemijo, saj so tam, kjer poskakujejo junaki najbolj priljubljenih risank, virus – zagotovo – obvladali. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Svet Disneyjevih junakov je postal svojevrsten barometer pandemije. Obiskovalci z maskami, elektronski termometri pri vhodih in rumene črte, ki opozarjajo na razdaljo med fotografiranjem za selfi z Mikijem ali njegovo Mini, so boleče opozorilo, da tudi v tem barvitem svetu človek sicer lahko pozabi na vsakodnevni stres in družinske skrbi, ne more pa prezreti koronavirusa.Odprtje parka Disneyland je v nekem trenutku postalo prispodoba za zmago nad pandemijo, saj so tam, kjer poskakujejo junaki najbolj priljubljenih risank, virus – zagotovo – obvladali.Park v Šanghaju so odprli že 11. maja, in čeprav še vedno obratuje samo s 30-odstotno zmogljivostjo, je simbol majhne kitajske zmage v veliki hladni vojni z Američani, kajti Disneyland v kalifornijskem mestu Anaheim, kjer se je zgodba vrste zabaviščnih parkov v resnici začela, je moral ostati zaprt tudi ob svoji 65. obletnici 17. julija, kar je samo dokaz več, da je celo Miki Miška bolj zdrav v komunizmu kot v okuženi demokraciji.A vendar se je neželeni obiskovalec prikradel tudi v vesele tematske parke, med njimi v Disneyland v Hongkongu, ki je bil ponosen, da je sredi junija kot drugi park Disneyland na svetu spet odprl vrata po štirimesečni karanteni, a jih je zaprl že teden kasneje, ko je mesto prizadel drugi in potem še tretji val covida-19.Nato so se razširile govorice, da bo družba Walta Disneyja prodala hongkonški Disneyland, ki mu je po tem, ko je zaradi nemirov leta 2019 utrpel veliko izgubo, pandemija zadala smrtni udarec. Disney ima 47-odstotni delež v parku v tem mestu, ki je s 13,5 milijona dolarjev izgube lani že postal breme za to ameriško družbo, medtem ko je preostanek v lasti mestne uprave.Govori se, da bo Disney prodal tudi park v Šanghaju, ker se je med sedanjim lovom na komunistične čarovnice, ki ga izvaja predsednik, pokazalo, da je med vodilnimi v Disneylandu v kitajskem finančnem središču veliko partijskih funkcionarjev. Nikomur se ne zdi nenavadno, da Američani potrebujejo tajno službo, da bi izvedeli tisto, kar je kristalno jasno vsakomur, ki vsaj malo pozna Kitajsko. Toda družba Disney se ne želi tako kompromitirati, obenem pa bi bilo socialno in finančno distanciranje od Šanghaja v skladu z njeno doktrino apolitične in brezčasne zabave.Tokio je svoj Disneyland in DisneySea (tematski park v okviru parka Disneyland, ki ga navdihujejo morska odkritja) odprl prvi dan v juliju, a je kmalu objavil, da odpoveduje vse zabave za noč čarovnic, božič in novo leto. Odpovedali so celo zabavni program Lepotica in zver, predviden za obdobje od 13. januarja do 14. februarja.Odpiranje parkov Disneyland po svetu ima vsekakor večplasten pomen. Trenutno sta od skupno dvanajstih zaprta samo dva – v Kaliforniji in Hongkongu. V odprtih parkih sta Miki in Mini resda na primerni razdalji od svojih oboževalcev (v tokijskem na primer krožita med obiskovalci na dvignjeni ploščadi), a dejstvo, da so se prebili iz pandemije, vzbuja optimizem, da bo po vsem tem močno okrevala ne samo družba, temveč tudi gospodarstvo. Družba Disney ustvari približno 70 milijard dolarjev prihodkov na leto. Novica, da bodo park Disneyland odprli po več mesecih zaprtja zaradi koronavirusa, ne pomeni le, da se bo med ljudi povrnilo prešerno veselje, temveč se bo spet odprlo tudi na tisoče delovnih mest, ki jih zagotavlja vsak od teh parkov. Hongkonški Disneyland, ki je najmanjši od vseh, spet daje delo več kot pet tisočem ljudi.Poleg vsega tega pa gre za Mikija Miško kot simbol napredka in blaginje v drugi polovici 20. stoletja. V 21. stoletje je stopil v prepričanju, da mu krize ne morejo do živega. Zdaj je v dilemi: si nadeti masko ali ne? V vseh 65 letih, kolikor obstajajo parki Disneyland, ni namreč nobena kriza tako zelo vplivala na smeh in optimizem.