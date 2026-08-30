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    Svet

    Velika dilema: znano izhodišče za konec vojne v Iranu?

    Nepredvidljivost ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi poglabljala najhujši notranji razkol v Iranu po več desetletjih.
    Ameriški predsednik Donald Trump naj ne bi užival zaupanja med iranskimi pogajalci. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump naj ne bi užival zaupanja med iranskimi pogajalci. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
    F. T.
    30. 8. 2026 | 07:30
    4:38
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    Zanimiva teorija o razlogih za konec vojne v Iranu prihaja iz ZDA. Iran je po šestih mesecih vojne z ZDA in Izraelom ujet v najtežji notranji razkol po mnogih letih. Na eni strani so pragmatiki, ki menijo, da bi moral Teheran izkoristiti trenutek in skleniti dogovor z Washingtonom, na drugi strani pa konservativni »trdorokci«, prepričani, da je vsak kompromis z Donaldom Trumpom pot v ponižanje in kapitulacijo.

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    CNN tako v analizi razmere primerja z iransko-iraško vojno, ko je ajatola Ruholah Homeini po začetnih uspehih zavrnil možnost utrditve zmage in se odločil za nadaljevanje vojne proti Sadamu Huseinu. Konflikt se je nato spremenil v šestletno izčrpavanje, ki je zahtevalo več sto tisoč življenj. Danes se v Iranu znova sprašujejo, ali nadaljevati pritisk ali sprejeti dogovor.

    Oster ideološki spopad

    Teheran navzven vztraja, da je iz vojne izšel kot zmagovalec, toda za fasado enotnosti poteka oster ideološki spopad. Pragmatično-tehnokratski tabor vodijo predsednik Masud Pezeškian, predsednik parlamenta Mohamed Baker Galibaf in zunanji minister Abas Aragči. Sklicujejo se na izčrpano gospodarstvo, ameriško pomorsko blokado in poškodovano infrastrukturo ter zagovarjajo dokončen dogovor, dokler ima Iran še občutek moči.

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    »Vojna se mora nekoč končati. Bolje bi jo bilo končati danes, ko smo v položaju moči in dostojanstva ter ves svet priznava našo zmago,« je ta mesec dejal Pezeškian.

    Iranski zunanji minister Abas Aragči FOTO: Urs Flueeler/Reuters
    Iranski zunanji minister Abas Aragči FOTO: Urs Flueeler/Reuters

    Nasproti jim stojijo konservativci, ki ZDA vidijo kot državo, odločeno uničiti islamsko republiko. V Trumpovi vojni vidijo potrditev vseh svojih dolgoletnih opozoril, zmerne politike pa obtožujejo, da so »zahodno usmerjeni« in da namenoma pretiravajo z domačimi težavami, da bi javnost pripravili na sporazum.

    Sanam Vakil iz londonskega Chatham Housa opozarja, da »trdorokci« ZDA vidijo kot globoko nezanesljivega akterja, pri čemer jih je Donald Trump po njihovem že večkrat prinesel okrog. »V njihovih mislih so zmagali že s tem, da vojne niso izgubili,« pravi Vakil.

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    Notranji spopad je tako globok, da konservativci vlado obtožujejo celo namernega slabega upravljanja gospodarske krize. Nekateri trdijo, da oblast umetno ustvarja pomanjkanje goriva, da bi izčrpano javnost prisilila v sprejetje dogovora, drugi govorijo celo o poskusu državnega udara.

    Konservativci se sklicujejo na propadle dogovore z ZDA, zlasti na jedrski sporazum iz leta 2015, ki ga je Trump pozneje raztrgal. Njihova računica je vztrajanje: preživeti pritisk, igrati na čas in Trumpu povzročati gospodarsko bolečino. »Menijo, da lahko Trumpa izčrpajo,« pravi Vakil.

    Iranski predsednik Masoud Pezeškian in svetovalec ajatole Mohsen Rezaei FOTO: Mohammed Salem/Reuters
    Iranski predsednik Masoud Pezeškian in svetovalec ajatole Mohsen Rezaei FOTO: Mohammed Salem/Reuters

    Trump jim pri tem nehote pomaga. Njegova nepredvidljiva sporočila – enkrat govori, da želi Iran spet narediti velik, nato mu v naslednji objavi grozi – po besedah Vakilove le še podžigajo paranojo znotraj iranskega sistema. Konservativci so prepričani, da Trump diplomacijo uporablja kot pripravo na novo vojaško kampanjo.

    Hamenei za zdaj molči

    Vrhovni voditelj Modžtaba Hamenei za zdaj molči. Po oceni CNN razume, da bi mu izbira strani pri pogajanjih z nepredvidljivim Trumpom lahko škodovala ravno v trenutku, ko skuša utrditi svojo legitimnost. V petek je pohvalil delovanje vlade pod pritiskom, toda uradnike opozoril, naj slabosti države ne izpostavljajo preveč javno, ker bi to lahko okrepilo sovražnike in demoraliziralo zaveznike.

    Iran naj torej ne bi odločal le o koncu vojne, temveč tudi o razmerju moči znotraj režima. Po oceni CNN pod črto velja: pragmatiki vidijo v dogovoru možnost preživetja islamske republike skozi razbremenitev gospodarstva in prekinitev izolacije. Konservativci pa v istem dogovoru vidijo nevarnejši poraz od vojaškega: priznanje, da je mogoče Teheran zlomiti s pritiskom.

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