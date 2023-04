Velika noč pravoslavnega nasprotja

V nadaljevanju preberite:

Kakor kaže, so religiozni objekti sovražnika postali legitimna tarča v ukrajinski vojni, v kateri so se znašle tudi tamkajšnje verske skupnosti. Osrednji »spopad« še vedno poteka okoli kijevskega samostana Kijevsko-Pečerska lavra, v katerem so nastanjeni menihi Ukrajinske pravoslavne cerkve (UPC), ki je bila do nedavnega pod neposrednim »poveljstvom« moskovskega patriarhata. Čeprav so v tej cerkvi, ki je imela nekoč največ vernikov v Ukrajini, sklicujoč se na božjo zapoved »Ne ubijaj!« obsodili vojno v Ukrajini in razglasili neodvisnost od Moskve, med ukrajinskimi domoljubi še vedno velja za izpostavo »putinskega režima«.